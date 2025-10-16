Минэнерго и "Силовые машины" подписали соглашение по отраслевому заказу в энергетике

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - "Силовые машины" и Минэнерго России подписали соглашение "о координации совместной работы по формированию механизма отраслевого заказа на оборудование", сообщила компания.

"Сотрудничество направлено на успешную реализацию проектов в составе документов перспективного развития электроэнергетики, в том числе обеспечение ритмичности ежегодных конкурентных отборов проектов модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций (КОММод) и конкурентных отборов мощности новых генерирующих объектов (КОМ НГО), а также прочих инфраструктурных проектов", - говорится в пресс-релизе.

Речь пойдет также о совершенствовании нормативной базы для формирования отраслевого заказа, "что позволит обеспечить изготовителям и субпоставщикам оборудования долгосрочные производственные программы".

Днем ранее глава "Силовых машин" Алексей Подколзин отмечал, что текущего спроса на ее оборудование недостаточно. Проходящий сейчас отбор проектов модернизации предполагает квоту на 2 ГВт, а мощности только "Силовых машин" - 2,8 ГВт, пояснял он. По словам топ-менеджера, сейчас эти опасения обсуждаются в рамках темы отраслевого заказа.

Первая турбина ГТЭ-170 "Силовых машин" в феврале 2025 г. была подготовлена к отгрузке на Каширскую ГРЭС "Интер РАО". "Силмаш" работает над глубоко модернизированной версией ГТЭ-170, сообщала ранее компания.

АО "Силовые машины" - энергомашиностроительная компания, занимающаяся проектированием, изготовлением, поставкой оборудования для ТЭС, АЭС, ГЭС, электросетевого комплекса, промышленности, транспорта. Компания входит в состав ООО "Севергрупп".