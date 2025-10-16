Поиск

Комитет Думы поддержал бессрочное право "Роскосмоса" на управление федеральным имуществом

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по собственности поддержал правительственный законопроект № 1009735-8, который на постоянной основе закрепляет за "Роскосмосом" полномочия собственника имущества в отношении подведомственных государственных унитарных предприятий (ГУПов) и функций учредителя и собственника имущества в отношении подведомственных федеральных учреждений (ФГУ).

Отзыв на законопроект опубликован в электронной базе данных парламента.

По действующему законодательству, "Роскосмос" управляет рядом ГУПов и ФГУ от имени государства как учредитель и собственник имущества, но эти полномочия были временными и действовали в рамках переходного периода до 1 января 2026 года. Законопроект предлагает убрать временный характер этих полномочий и сделать их бессрочными.

Полномочия будут распространяться на организации, включенные в перечни, утверждаемые соответственно президентом (ГУПы) и правительством (ФГУ). Комитет подчеркивает, что меры направлены на сохранение должного уровня обеспечения национальной безопасности космической деятельности. "Предоставляемые полномочия позволят корпорации и после завершения переходного периода по-прежнему осуществлять от имени РФ государственное управление и руководство космической деятельностью как единому центру компетенции и ответственности без риска потери качества и возникновения сиюминутных управленческих пауз в критически важной для национальной безопасности отрасли", - говорится в отзыве комитета.

Федеральный закон о создании государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" начал действовать 13 июля 2015 года. Он прописывал правила реорганизации федерального космического агентства и определял правовой статус новой госкорпорации. Корпорации временно передавались права учредителя и собственника имущества федеральных государственных унитарных предприятий и учреждений, включенных в специальные перечни, утверждаемые президентом и правительством. Срок действия этих переданных прав устанавливался на пять лет - до 13 июля 2020 года. В 2020 году переходный период был продлен до 1 января 2026 года, чтобы завершить преобразование подведомственных организаций и передачу федерального имущества в уставный капитал корпорации.

