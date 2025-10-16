Поиск

Правовое управление Думы нашло противоречия в поправках о переводе сельхозземель под туризм

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Правовое управление Госдумы представило ряд замечаний к законопроекту № 1022048-8, который упрощает перевод земель сельскохозяйственного назначения, не занятых угодьями, под объекты сельского туризма.

Отзыв управления опубликован в думской базе.

Законопроект в сентябре в палату внесла группа депутатов во главе с зампредом Госдумы Алексеем Гордеевым и председателем комитета по аграрным вопросам Владимиром Кашиным.

По действующему законодательству, использование земель сельхозназначения допускается исключительно для ведения сельхоздеятельности. Размещение на таких землях объектов туристической инфраструктуры (гостиниц, дегустационных залов) требует перевода участка в иную категорию, что связано с длительными процедурами согласования. По замыслу авторов проекта, принятие закона позволило бы аграриям развивать туристическое направление без ущерба для земель сельскохозяйственного назначения.

Законопроект предусматривает, что такие участки смогут относиться к категории земель особо охраняемых территорий и объектов на основании утвержденных документов территориального планирования. Минсельхоз при этом будет согласовывать подготовку документации по планировке территории на предмет соответствия целям развития сельского хозяйства и требованиям правительства .

В отзыве правового управления отмечается, что понятие "объект сельского туризма" отсутствует в федеральном законе "Об основах туристской деятельности в России" и не определяется в самом проекте, что создает правовую неопределенность.

Также в отзыве правового управления указывается, что предлагаемый механизм изменения категории земель противоречит действующему порядку, установленному законом о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую, а также запланированному с 1 марта 2026 года новому порядку перевода земель.

Также правовое управление указало на несогласованность норм Градостроительного и Земельного кодексов в части определения субъекта, который принимает решение о подготовке документации и формировании участка, отсутствие установленного порядка согласования документации с Минсельхозом.

В начале сентября депутаты внесли в парламент законопроект № 1008651-8 со схожими нормами, который по решению Совета Думы от 15 сентября так и не был направлен в рассылку. Он предусматривает упрощенный порядок перевода земельных участков не только для целей сельского туризма, но и виноделия. Во внесенной позже версии сохранена та же логика упрощения перевода земель, но все упоминания винодельческих предприятий и виноградопригодных земель были исключены.

Минсельхоз Госдума Алексей Гордеев Владимир Кашин
