В Курской области после обстрелов подстанций без света оказались десятки населенных пунктов

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - В Курской области около сорока населенных пунктов остались без энергоснабжения после атак на объекты энергетической инфраструктуры, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

"Сегодня вечером ВСУ ударили по подстанции в городе Рыльске. Часть города и пригород на время остались без электричества (...) Еще два удара произошли по подстанции в слободе Белой Беловского района. Без электричества остались порядка 40 населенных пунктов", - написал он в Telegram.

Энергоснабжение в Рыльске восстановили за исключением нескольких многоквартирных домов.

Также в результате атаки в Рыльске повреждена стена в доме, расположенном рядом с подстанцией, а также перебита газовая труба. Пострадавших в результате атак нет, отметил губернатор.