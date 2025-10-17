Российские военные перехватили и уничтожили за ночь 61 беспилотник ВСУ

Из них два нейтрализовано над Московским регионом

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ заявило, что с 23:00 четверга до 7:00 пятницы перехвачен и уничтожен 61 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

По данным ведомства, два БПЛА нейтрализовано над Московским регионом.

В Минобороны РФ также сообщили, что 32 БПЛА нейтрализовано над Крымом, 13 - над Ростовской областью, 6 - над Черным морем, 5 - над Брянской областью, 2 - над Тульской и 1 - над Курской.

Накануне вечером российские военные сбили 23 беспилотника ВСУ над Курской, Воронежской, Брянской областями и Крымом.