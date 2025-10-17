В Подмосковье военнослужащий застрелил сослуживца и умер сам из-за ранений

Возбуждено уголовное дело

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - В Подмосковье военнослужащий нарушил правила обращения с оружием, смертельно ранил сослуживца и умер сам из-за ранений, сообщила пресс-служба Московского военного округа (МВО) в пятницу.

"На месте работает комиссия главного командования ВКС России. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие", - заявил округ.

Инцидент произошел на территории воинской части в Подмосковье минувшей ночью, добавили в МВО.



