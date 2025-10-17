Три человека, в том числе ребенок, погибли в Херсонской области при обстреле ВСУ

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Три человека, включая ребенка, погибли в Херсонской области в результате обстрела со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в пятницу.

"Двое взрослых и 10-летний ребёнок погибли в ходе интенсивного обстрела жилого сектора в Алешках", - написал Сальдо в своем телеграм-канале.

Он добавил, что в Каланчаке вследствие прилёта БПЛА загорелся топливный резервуар на АЗС. Пожар потушен, пострадавших нет. После обстрела без электричества остались 23 населённых пункта Великолепетихского и Горностаевского округов с населением 16,5 тыс. человек. Ведутся аварийно-восстановительные работы. В Каховке удар дронами повредил фасад и кровлю Дома культуры "Мелиоратор".

Также нанесены удары по Великой Лепетихе, Днепрянам, Казачьим Лагерям, Князе-Григорьевке, Корсунке, Малой Лепетихе, Новой Каховке, Пролетарке и Сергеевке, добавил Сальдо.