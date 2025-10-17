Путин предельно ясно изложил Трампу российскую позицию по "Томагавкам"

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом подробно изложил российскую позицию, касающуюся возможных поставок Украине ракет Tomahawk ("Томагавк"), сообщил на брифинге пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Позиция российской стороны предельно ясно была изложена президентом Путиным. Это не должно вызывать сомнений", - заявил он.

Уточняющий вопрос о том, сократил ли угрозу поставок Tomahawk на Украину телефонный разговор Путина и Трампа, Песков переадресовал: "Наверное, это нужно спрашивать наших американских визави".