Поиск

После смертельного ДТП в Уфе арестован водитель грузовика

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Октябрьский суд Уфы арестовал до 15 декабря 27-летнего водителя большегруза Shacman после крупного ДТП, в котором столкнулись 12 машин и два человека погибли, сообщает прокуратура Башкирии.

Водитель обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух человек (ч. 5 ст. 264 УК).

Управление СКР по Башкирии, ссылаясь на СМИ, сообщило, что арестованный - иностранец, у него не было водительских прав и работал он нелегально.

По версии следствия, утром 15 октября 2025 года на пересечении улиц Уфимское шоссе и Новоженова в Уфе столкнулись 12 машин, в том числе два грузовика. Два человека погибли на месте, еще шесть были госпитализированы с травмами.

По данным региональной Госавтоинспекции, у большегруза Shacman отказали тормоза, после чего грузовик на скорости столкнулся с 11 попутными автомобилями.

СКР Башкирия Госавтоинспекция Уфа Октябрьский суд
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Посольство Японии из-за роста турпотока откроет в России визовый центр

Более 1 тыс. жалоб поступило в Минцифры на УК, не дающие выбрать интернет-провайдера в доме

Генпрокуратура оценила изымаемые активы перевалочного комплекса в Туапсе в 1 млрд рублей

Песков допустил, что встреча Путина и Трампа состоится в течение двух недель

В Кремле пока нет понимания логистики перелета Путина в Будапешт в случае саммита с США

Минпромторг ждет поддержки авиапрома в 2025 году из ФНБ и за счет продажи различных активов

Алиханов предложил прекратить режим временного ввоза иностранных самолетов

Алиханов предложил прекратить режим временного ввоза иностранных самолетов

Первый полет полностью импортозамещенного МС-21 ожидается в октябре

Новак проведет совещание по вопросам топливного рынка 22 октября

В Подмосковье военнослужащий застрелил сослуживца и умер сам из-за ранений

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7378 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2463 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России107 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });