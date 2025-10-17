После смертельного ДТП в Уфе арестован водитель грузовика

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Октябрьский суд Уфы арестовал до 15 декабря 27-летнего водителя большегруза Shacman после крупного ДТП, в котором столкнулись 12 машин и два человека погибли, сообщает прокуратура Башкирии.

Водитель обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух человек (ч. 5 ст. 264 УК).

Управление СКР по Башкирии, ссылаясь на СМИ, сообщило, что арестованный - иностранец, у него не было водительских прав и работал он нелегально.

По версии следствия, утром 15 октября 2025 года на пересечении улиц Уфимское шоссе и Новоженова в Уфе столкнулись 12 машин, в том числе два грузовика. Два человека погибли на месте, еще шесть были госпитализированы с травмами.

По данным региональной Госавтоинспекции, у большегруза Shacman отказали тормоза, после чего грузовик на скорости столкнулся с 11 попутными автомобилями.