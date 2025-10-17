В Совбезе РФ обсудили угрозы в сфере использования ИИ и технологии дипфейков

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Эксперты Совета безопасности РФ рассмотрели на заседании угрозы национальным интересам России в сфере использования технологий искусственного интеллекта, сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза в пятницу.

"Были рассмотрены вопросы использования технологий искусственного интеллекта в интересах обеспечения информационной безопасности, а также научно-методические подходы к идентификации фото- и видеоизображений, созданных с использованием технологий типа deepfake", - говорится в сообщении.

В СБ РФ заявили, что в ходе заседания обсуждались основные угрозы национальным интересам при разработке и использовании технологий ИИ, выработаны подходы к нейтрализации данных угроз на основе применения доверенных технологий.

Эксперты отметили комплексный характер угроз личности, обществу и государству, связанных с распространением в Интернете фото- и видеоконтента, созданного с использованием технологии deepfake, сказали в пресс-службе.

"Отмечено, что в целях противодействия данным угрозам требуется формирование необходимой нормативно-правовой и технической основы, включая создание профильных центров по отдельным направлениям исследований в научно-технической, технологической, нормативно-правовой областях, а также в сфере образования", - добавили в Совбезе.