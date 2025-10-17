ИИ будет вызывать Росгвардию на основе видео с камер наблюдения в Петербурге

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Нейросеть будет вызывать Росгвардию для задержания хулиганов на детских и спортивных площадках в Петербурге, сообщает в пятницу Северо-западный округ ведомства в телеграм-канале.

Искусственный интеллект начал обработку видео, поступающих с камер системы "Безопасный город", установленных в таких локациях.

"При обнаружении угрозы общественной безопасности сигнал тревоги поступит ближайшему наряду вневедомственной охраны Росгвардии, который прибудет в течение нескольких минут", - добавляют в ведомстве.

Как отмечается, инновация внедрена впервые в России.