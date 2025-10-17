Поиск

В Думу внесли поправки о повышении сбора приставов с должника с 7% до 12%

Также предлагается повысить минимальную сумму сбора

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроект № 1044616-8, который предлагает повысить с 7% до 12% размер исполнительского сбора, который удерживают приставы с должника. Это поправки к закону "Об исполнительном производстве".

Сбор рассчитывается от подлежащей взысканию суммы или стоимости взыскиваемого имущества.

Также увеличивается и минимальная сумма сбора: в случае денежных взысканий она возрастет вдвое: для граждан и ИП до 2 тысяч рублей, для организаций - до 20 тысяч рублей. В случае, если не исполняется неимущественное требование, то сбор тоже возрастет вдвое: с должника-гражданина или ИП до 10 тысяч рублей, для организаций - до 100 тысяч рублей.

По имущественным взысканиям исполнительский сбор, как предусматривают поправки, будет удерживаться сразу с взысканным долгом - в расчете от полученной суммы, а не после, как сейчас. Таким образом, при неполной оплате долга взыскание сбора будет осуществляться пропорционально полученной с должника сумме или денежным средствам, вырученным от реализации его имущества.

Исключение предлагается сделать только для алиментов, компенсации вреда здоровью, ущерба, причиненного в связи со смертью кормильца или от преступления, морального ущерба. Для этих взысканий сохраняются прежние правила: сбор начисляется после полного удовлетворения всех требований взыскателя

В пояснительной записке говорится, что повышение размера сбора позволят мотивировать должников к скорейшему исполнению требований, повысит эффективность работы приставов, а также приведет к дополнительным поступлениям в федеральный бюджет.

