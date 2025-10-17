Отказы прокуратуры проверять бизнес в 25% связаны с техническими ошибками проверяющих

Всего прокуроры отклоняют две трети заявок о внеплановых проверках

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - В четверти случаев, когда прокуратура отклоняет заявки надзорных органов о неплановых проверках бизнеса, это происходит из-за технических ошибок ревизующих структур, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко на Всероссийском форуме контрольных органов-2025 в Красноярске. В целом, по его словам, не проходит согласование две трети таких обращений.

По действующим правилам внеплановые проверки бизнеса надзорные органы могут инициировать только после согласования с прокуратурой.

За 9 месяцев 2025 года прокуроры отклонили 63% предложений надзорных органов, за аналогичный период 2024 года - 66%, сообщил вице-премьер. "То есть тенденция не поменялась", - подчеркнул он.

По его словам, по данным за январь-сентябрь 2025 года, 25% ошибок технические: "мы не тем пальчиком, не ту кнопочку нажимаем", "кто-то там буковку не записал, какое-то поле не заполнил". За те же месяцы 2024 года доля технических отказов была на уровне 31%, свидетельствовал продемонстрированный вице-премьером слайд.

"Естественно, нам надо с этим работать. Это на сегодняшний день главная проблема надзоров. Качество. Надо отдать должное ребятам из прокуратуры. Им спасибо огромное, что они держат фильтр по качеству", - сказал Григоренко.

Число и качество проверок

Вице-премьер также сообщил о снижении количества проверок за последние пять лет более чем в пять раз. "Мы проверяли почти 1,1 млн, сейчас мы проверяем 200 тысяч (организаций в год - ИФ)", - отметил Григоренко.

Возросла и средняя эффективность выбора объекта для проверок с 40% в 2019 году до 65% - в 2025-м. Еще выше - 87% - эффективность назначения ревизий на основании индикаторов риска - набора признаков высокой вероятности нарушения обязательных требований. "Имеется в виду, что если проверка назначается, то в 87% случаев фиксируется нарушение", - сказал Григоренко.