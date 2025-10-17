Поиск

Отказы прокуратуры проверять бизнес в 25% связаны с техническими ошибками проверяющих

Всего прокуроры отклоняют две трети заявок о внеплановых проверках

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - В четверти случаев, когда прокуратура отклоняет заявки надзорных органов о неплановых проверках бизнеса, это происходит из-за технических ошибок ревизующих структур, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко на Всероссийском форуме контрольных органов-2025 в Красноярске. В целом, по его словам, не проходит согласование две трети таких обращений.

По действующим правилам внеплановые проверки бизнеса надзорные органы могут инициировать только после согласования с прокуратурой.

За 9 месяцев 2025 года прокуроры отклонили 63% предложений надзорных органов, за аналогичный период 2024 года - 66%, сообщил вице-премьер. "То есть тенденция не поменялась", - подчеркнул он.

По его словам, по данным за январь-сентябрь 2025 года, 25% ошибок технические: "мы не тем пальчиком, не ту кнопочку нажимаем", "кто-то там буковку не записал, какое-то поле не заполнил". За те же месяцы 2024 года доля технических отказов была на уровне 31%, свидетельствовал продемонстрированный вице-премьером слайд.

"Естественно, нам надо с этим работать. Это на сегодняшний день главная проблема надзоров. Качество. Надо отдать должное ребятам из прокуратуры. Им спасибо огромное, что они держат фильтр по качеству", - сказал Григоренко.

Число и качество проверок

Вице-премьер также сообщил о снижении количества проверок за последние пять лет более чем в пять раз. "Мы проверяли почти 1,1 млн, сейчас мы проверяем 200 тысяч (организаций в год - ИФ)", - отметил Григоренко.

Возросла и средняя эффективность выбора объекта для проверок с 40% в 2019 году до 65% - в 2025-м. Еще выше - 87% - эффективность назначения ревизий на основании индикаторов риска - набора признаков высокой вероятности нарушения обязательных требований. "Имеется в виду, что если проверка назначается, то в 87% случаев фиксируется нарушение", - сказал Григоренко.

Дмитрий Григоренко прокуратура
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Башкирии на предприятии произошел взрыв, есть пострадавшие

Медведев сообщил о поступлении в войска с начала года 336 тысяч контрактников

Медведев сообщил о поступлении в войска с начала года 336 тысяч контрактников

МИД РФ не видит препятствий для посещения Израиля российскими туристами

ИИ будет вызывать Росгвардию на основе видео с камер наблюдения в Петербурге

Госдуме предложили увеличить упрощенные выплаты по европротоколу с 200 до 300 тысяч рублей

Госдуме предложили увеличить упрощенные выплаты по европротоколу с 200 до 300 тысяч рублей

Посольство Японии из-за роста турпотока откроет в России визовый центр

Более 1 тыс. жалоб поступило в Минцифры на УК, не дающие выбрать интернет-провайдера в доме

Генпрокуратура оценила изымаемые активы перевалочного комплекса в Туапсе в 1 млрд рублей

Песков допустил, что встреча Путина и Трампа состоится в течение двух недель

В Кремле пока нет понимания логистики перелета Путина в Будапешт в случае саммита с США

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7380 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2464 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России107 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });