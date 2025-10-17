В Башкирии на предприятии произошел взрыв, есть пострадавшие

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о взрыве и пострадавших на стерлитамакском предприятии "Авангард".

"На предприятии "Авангард" в Стерлитамаке в одном из цехов произошел взрыв. Причины произошедшего устанавливаются. Здание цеха получило серьезные повреждения", - написал он в своих соцсетях.

По его данным, есть пострадавшие, им оказывается необходимая помощь.

Сотрудники предприятия эвакуированы.

На месте работают все оперативные службы и сотрудники правоохранительных органов.