Минобороны РФ заявило об уничтожении ночью 41 БПЛА, 3 из них - в Подмосковье

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что в ночь на субботу над российскими регионами уничтожен 41 украинский беспилотник, в том числе три - над Московской областью.

По данным ведомства, 12 БПЛА сбито над Брянской областью, по 5 - над Калужской областью и Башкортостаном, 3 - над Московской областью, по 2 - над Белгородской и Орловской областями, по одному - над Волгоградской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Тульской и Самарской областями и шесть - над Черным морем.

Накануне вечером российские военные сбили 29 беспилотников ВСУ.