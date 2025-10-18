Четыре человека стали жертвами пожара в многоквартирном доме в Новосибирске

Фото: телеграм-канал СУ СКР по Новосибирской области

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Четыре человека погибли в результате пожара в двухэтажном многоквартирном доме в Новосибирске, сообщила в субботу прокуратура региона.

Следственное управление СК России по Новосибирской области в свою очередь заявило о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего.

Общая площадь пожара составила 600 кв. м, самостоятельно эвакуировались 17 человек, спасены 4 человека, 3 из них госпитализированы.

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел второй этаж дома, обрушился мансардный этаж.

К борьбе с огнем были привлечены 54 человека и 18 единиц техники.

В администрации Ленинского района Новосибирска развернут пункт временного размещения.