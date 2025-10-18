Заявление на переселение в РФ из-за рубежа по госпрограмме в 2025 г. подали 12,5 тыс. человек

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Заявление об участии в госпрограмме по переселению проживающих за границей соотечественников в Россию с начала года подали более двенадцати тысяч граждан, сообщили в субботу в Миграционной службе МВД РФ.

"Всего в этом году с заявлением об участии в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, обратилось 12,5 тыс. человек", - говорится в сообщении.