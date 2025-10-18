Арестован глава департамента здравоохранения Ивановской области

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Райсуд в Иванове арестовал по 16 декабря директора регионального департамента здравоохранения, обвиняемого в превышении должностных полномочий, сообщила объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Ивановской области.

Согласно информации на сайте регионального правительства, должность заместителя председателя правительства Ивановской области - директора департамента здравоохранения Ивановской области занимает Антон Арсеньев.

Постановление в силу не вступило.