Альпинист из Коста-Рики умер на горе Эльбрус
Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Гражданин Коста-Рики скончался на склоне горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии, сообщило в субботу управление МЧС России по КБР.
Cпасатели проводят операцию по эвакуации тела.
"На высоте 5200 49-летнему альпинисту, состоявшему в незарегистрированной группе, внезапно стало плохо, мужчина скоропостижно скончался", - говорится в сообщении.
К эвакуации тела альпиниста привлечены сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.