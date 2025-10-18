Альпинист из Коста-Рики умер на горе Эльбрус

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Гражданин Коста-Рики скончался на склоне горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии, сообщило в субботу управление МЧС России по КБР.

Cпасатели проводят операцию по эвакуации тела.

"На высоте 5200 49-летнему альпинисту, состоявшему в незарегистрированной группе, внезапно стало плохо, мужчина скоропостижно скончался", - говорится в сообщении.

К эвакуации тела альпиниста привлечены сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.