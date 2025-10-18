Медведев посетил полигон Капустин Яр

Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посетил полигон Капустин яр в Астраханской области, где были проведены испытания перспективных образцов российских вооружений.

"Сегодня были представлены результаты исполнения проделанной работы (...) мы продолжаем работу над повышением точности и дальности применения наших высокоточных средств поражения", - сообщил Медведев на совещании, фрагмент которого он выложил в мессенджере Max.

По его словам, российская оборонная промышленность продолжает работу над тем, чтобы обеспечить новые возможности для уничтожения объектов противника, включая объекты, которые находятся в глубине обороны.

Медведев предложил обсудить актуальные вопросы, связанные с производством вооружения для защиты российских населенных пунктов не только на линии боевого соприкосновения, а для защиты от нападения противника гражданские объекты. Он пояснил, что речь идет о развитии ПВО и противодействии беспилотным летательным аппаратам.

Зампред СБ сообщил, что в ходе испытаний на полигоне Капустин яр были представлены зенитно-пушечные и зенитно-пулеметные системы, дроны-перехватчики и другие виды вооружений.