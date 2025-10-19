Атака БПЛА отражена в четырех районах Ростовской области

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Глава Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об отражении атаки беспилотников в Чертковском, Миллеровском, Боковском и Верхнедонском районах в ночь на воскресенье.

"Ночью силы ПВО отразили на севере Ростовской области воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Чертковском, Миллеровском, Боковском и Верхнедонском районах", - написал губернатор в своем телеграм-канале.

По его словам, пострадавших нет.

"Из-за падения обломков загорелся камыш за пределами Кутейниково в Чертковском районе. Огонь был оперативно потушен", - добавил Слюсарь.