Три человека погибли в ДТП в Башкирии

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Смертельная автоавария в которой погибли три человека произошла в Баймакском районе Башкирии, сообщает региональный главный госавтоинспектор Владимир Севастьянов в воскресенье.

ДТП случилось ночью на 143 км автодороги Магнитогорск-Ира.

"Предварительно известно, что (...) 42-летний водитель, управляя EXEED допустил наезд на лошадь, после чего выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Daewoo Matiz. От сильного удара 53-летний водитель Daewoo и его два пассажира 74 и 53 лет от полученных травм погибли на месте ДТП.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, МЧС и другие экстренные службы.

Выясняются все обстоятельства произошедшего.