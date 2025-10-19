Кабмин выделил 3,5 млрд руб. на поддержку ТЭК Белгородской и Брянской областей

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Правительство России выделило финансирование на поддержку топливно-энергетического комплекса Белгородской и Брянской областей, сообщила пресс-служба кабмина.

"Свыше 3,5 млрд рублей будет направлено в Белгородскую и Брянскую области на обеспечение стабильной работы топливно-энергетического комплекса в отопительном периоде 2025-2026 годов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что средства поступят из федерального бюджета.

Согласно распоряжению, подписанному премьер-министром Михаилом Мишустиным, средства будут использованы на закупку резервных источников энергоснабжения - не менее 738 единиц в Брянской области и 436 - в Белгородской.

"Очень важно, чтобы теплом и водой были обеспечены жилые дома и организации в наиболее пострадавших населённых пунктах Белгородской и Брянской областей. Там надо приобрести модульные котельные, стабилизировать ситуацию в сфере жилищно-коммунального хозяйства", - приводятся в сообщении слова главы кабмина.