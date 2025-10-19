В Крыму создадут государственный природный заповедник "Мыс Мартьян"

Краснокнижная птица черноголовый хохотун, обитает в Крыму Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Правительство России утвердило постановление о создании государственного природного заповедника "Мыс Мартьян" на базе одноименного природного парка регионального значения в Крыму, сообщает пресс-служба кабмина.

Документ подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Согласно постановлению, заповедник будет расположен на территории городского округа Ялта. Его площадь составит 241,4 га, включая часть прилегающей акватории Черного моря.

Как отмечается, повышение охранного статуса территории направлено на сохранение биологического разнообразия наземной и морской экосистем.

Район мыса Мартьян считается одним из немногих сохранившихся эталонных средиземноморских ландшафтов Крыма. Здесь произрастают реликтовые леса, а фауна включает свыше 1,3 тыс. видов животных, часть из которых занесена в Красную книгу.

В морской акватории, вошедшей в состав заповедника, обитают более 150 видов животных.

Создание особо охраняемой природной территории, как ожидается, позволит снизить антропогенную нагрузку, а также будет способствовать развитию научных исследований, экологического просвещения и туризма.