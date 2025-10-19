Два села обесточены после атак БПЛА в Белгородской области

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Линия электропередачи повреждена накануне в результате атак украинских беспилотников в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"Жители сел Новая Таволжанка и Архангельское временно остаются без света. Аварийные службы приступят к восстановлению после согласования с Минобороны", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Кроме того, по данным Гладкова, минувшей ночью взрывные устройства были сброшены с беспилотника в городе Грайворон, в результате повреждения получили два грузовых автомобиля.