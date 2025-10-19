Под российский контроль перешли два населенных пункта в ДНР и Запорожской области

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Российские военные установили контроль над поселком Чунишино в ДНР и селом Полтавка в Запорожской области, заявили в Минобороны РФ в воскресенье.

"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Чунишино", - говорится в сообщении.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Полтавка Запорожской области", - сообщило Минобороны.

Новость дополняется