Один человек погиб при атаке БПЛА в Белгородской области

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Один человек погиб и четверо ранены при атаке украинского беспилотника в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в воскресенье.

"При выполнении боевого задания в селе Борисовка Волоконовского района в результате атаки FPV-дрона погиб один и ранены четыре бойца подразделения "Орлан", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что мужчина с кончался до прибытия в больницу. У пострадавших в медучреждениях диагностированы различные осколочные ранения.