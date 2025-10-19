10 БПЛА нейтрализованы силами ПВО в Воронежской области, есть пострадавшая

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Силами ПВО в нескольких муниципалитетах Воронежской области были обнаружены и уничтожены 10 БПЛА, есть пострадавшая, сообщил глава региона Александр Гусев в своем телеграм-канале в воскресенье.

"В Кантемировском районе ранения средней тяжести получила женщина. Она находилась в автомобиле, который двигался по трассе и был поврежден при детонации БПЛА", - отметил он, добавив, что пострадавшая госпитализирована.