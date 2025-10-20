Два человека погибли, один ранен в результате атаки БПЛА на Белгородскую область

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Мужчина и женщина погибли в результате атаки беспилотника в Белгородском районе, еще один мирный житель ранен, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

"В селе Ясные Зори в результате сбросов взрывных устройств с беспилотника на территорию сельхозпредприятия погибли два мирных жителя. От полученных ранений мужчина и женщина скончались на месте", - написал Гладков.

Губернатор уточнил, что жителю области, пострадавшему при атаке БПЛА, оказывается медицинская помощь в городской больнице №2 Белгорода.