Поиск

Два человека погибли, один ранен в результате атаки БПЛА на Белгородскую область

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Мужчина и женщина погибли в результате атаки беспилотника в Белгородском районе, еще один мирный житель ранен, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

"В селе Ясные Зори в результате сбросов взрывных устройств с беспилотника на территорию сельхозпредприятия погибли два мирных жителя. От полученных ранений мужчина и женщина скончались на месте", - написал Гладков.

Губернатор уточнил, что жителю области, пострадавшему при атаке БПЛА, оказывается медицинская помощь в городской больнице №2 Белгорода.

Белгородский район беспилотник жертвы пострадавший
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Возвращающийся в Пулково Airbus A320 AZAL подал сигнал бедствия

Вылетевший в Баку пассажирский самолет возвращается Пулково из-за проблем с шасси

Что произошло за день: воскресенье, 19 октября

Арестованный в Баку исполнительный директор "Sputnik Азербайджан" освобожден

Часть города Березники в Пермском крае осталась без света и воды из-за пожара

Минцифры опровергло сообщения об утечке данных пользователей Max

В Крыму создадут государственный природный заповедник "Мыс Мартьян"

В Крыму создадут государственный природный заповедник "Мыс Мартьян"

"Локомотив" разгромил "ЦСКА" в матче РПЛ

Медведев посетил полигон Капустин Яр

Медведев посетил полигон Капустин Яр

Альпинист из Коста-Рики умер на горе Эльбрус

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7389 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2465 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России107 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });