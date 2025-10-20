ФСБ сообщила о предотвращении теракта в административном здании на Ставрополье

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - ФСБ РФ заявила о задержании и аресте жителя Георгиевска в Ставропольском крае, который готовил подрыв в административном муниципальном здании.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задокументирована противоправная деятельность жителя г. Георгиевска Ставропольского края, 2000 года рождения, причастного к приготовлению террористического акта", - сообщил Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

По данным ЦОС, задержанный "добровольно установил контакт и вступил в ряды запрещенной на территории Российской Федерации террористической организации с целью последующего совершения преступления от ее имени".

"По заданию куратора злоумышленник провел разведку места возможного совершения террористического акта (здание администрации Георгиевского муниципального округа), после чего приобрел компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства", - рассказали в ФСБ.

В ходе обысков по месту жительства мужчины обнаружены и изъяты прекурсоры для сборки самодельной бомбы.

Следственным отделом УФСБ России по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 (приготовление к террористическому акту) УК РФ. Суд отправил подозреваемого под стражу.