Поиск

Лимит субсидирования кредитов для ОПК на выпуск гражданской продукции увеличен в шесть раз

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Правительство увеличило почти в шесть раз - до 3,5 млрд рублей с 0,6 млрд рублей - ежегодный лимит на субсидирование из госбюджета льготных кредитов, выдаваемых предприятиям оборонно-промышленного комплекса на производство продукции гражданского назначения.

"На ведущих отечественных предприятиях сейчас готовятся значимые инициативы в этой сфере, в том числе по изготовлению компонентов, комплектующих для авиационной, космической, автомобильной отрасли, а также оборудования в секторе экологического машиностроения. Чтобы ускорить запуск таких проектов, будет существенно увеличен предельный размер соответствующей субсидии. Она до настоящего времени была ограничена 600 млн рублей. Теперь же в течение следующих 9 лет появится возможность выделять на такие цели уже до 3,5 млрд рублей ежегодно", - сообщил на совещании с вице-премьерами премьер-министр Михаил Мишустин.

Он отметил, что увеличение лимита по субсидии даст возможность "открыть перспективное производство в целом ряде регионов, в том числе в Ростовской, Нижегородской, Челябинской, Иркутской, Кемеровской и Московской областях".

Программа льготного кредитования организаций ОПК была запущена в 2018 году, отмечается в сообщении кабинета министров. Займы на весь период реализации проекта предоставляет госкорпорация "ВЭБ.РФ". Минимальный размер кредита составляет 500 млн рублей, ставка - от 5% годовых. Объем инвестиций в проект для участия в льготной программе должен составлять не менее 1 млрд рублей.

ОПК Михаил Мишустин ВЭБ.РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Штрафы за нарушение подготовки к отопительному сезону составят до 200 тысяч рублей

Штрафы за нарушение подготовки к отопительному сезону составят до 200 тысяч рублей

В Крыму увеличили лимит на продажу топлива на АЗС до 30 литров на человека

В Крыму увеличили лимит на продажу топлива на АЗС до 30 литров на человека

Число отравившихся продукцией сетевого магазина в Бурятии выросло до 89 человек

Самолет AZAL выкатился за пределы ВПП после экстренной посадки в Пулково

Возвращающийся в Пулково Airbus A320 AZAL подал сигнал бедствия

Вылетевший в Баку пассажирский самолет возвращается Пулково из-за проблем с шасси

Что произошло за день: воскресенье, 19 октября

Арестованный в Баку исполнительный директор "Sputnik Азербайджан" освобожден

Часть города Березники в Пермском крае осталась без света и воды из-за пожара

Минцифры опровергло сообщения об утечке данных пользователей Max

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2467 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7389 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России107 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });