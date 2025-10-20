Лимит субсидирования кредитов для ОПК на выпуск гражданской продукции увеличен в шесть раз

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Правительство увеличило почти в шесть раз - до 3,5 млрд рублей с 0,6 млрд рублей - ежегодный лимит на субсидирование из госбюджета льготных кредитов, выдаваемых предприятиям оборонно-промышленного комплекса на производство продукции гражданского назначения.

"На ведущих отечественных предприятиях сейчас готовятся значимые инициативы в этой сфере, в том числе по изготовлению компонентов, комплектующих для авиационной, космической, автомобильной отрасли, а также оборудования в секторе экологического машиностроения. Чтобы ускорить запуск таких проектов, будет существенно увеличен предельный размер соответствующей субсидии. Она до настоящего времени была ограничена 600 млн рублей. Теперь же в течение следующих 9 лет появится возможность выделять на такие цели уже до 3,5 млрд рублей ежегодно", - сообщил на совещании с вице-премьерами премьер-министр Михаил Мишустин.

Он отметил, что увеличение лимита по субсидии даст возможность "открыть перспективное производство в целом ряде регионов, в том числе в Ростовской, Нижегородской, Челябинской, Иркутской, Кемеровской и Московской областях".

Программа льготного кредитования организаций ОПК была запущена в 2018 году, отмечается в сообщении кабинета министров. Займы на весь период реализации проекта предоставляет госкорпорация "ВЭБ.РФ". Минимальный размер кредита составляет 500 млн рублей, ставка - от 5% годовых. Объем инвестиций в проект для участия в льготной программе должен составлять не менее 1 млрд рублей.