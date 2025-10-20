Поиск

Суд взыскал с мурманской компании 32 млн рублей из-за иностранного инвестора

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Мурманской области признал недействительными договоры ООО "Полярное сияние трейд" на добычу водных биологических ресурсов (ВБР) по иску федерального Минсельхоза, говорится в картотеке суда.

Предметом спора стали договоры, заключенные в 2022 году между Североморским территориальным управлением Росрыболовства и "Полярное сияние трейд".

Прокуратура и Минсельхоз в суде заявили, что компания "Полярное сияние трейд" находилась под контролем иностранного инвестора. Этот факт в 2023 году установил Арбитражный суд Москвы. В его решении говорилось, что в период 2021-2022 годов единственным учредителем компании "Полярное сияние трейд" была Ирина Торесен, имеющая гражданства России и Норвегии, постоянно проживающая в Норвегии. Суд признал женщину иностранным инвестором.

Арбитражный суд Мурманской области признал требования прокуратуры и Минсельхоза России обоснованными и удовлетворил их в полном объеме. В результате с компании "Полярное сияние трейд" в федеральный бюджет будет взыскана стоимость незаконно добытой рыбы - 31,9 млн рублей.

По данным ЕГРЮЛ, компания "Полярное сияние трейд" была основана в 2020 году с уставным капиталом 10 тысяч рублей. Основной профиль деятельности - морское рыболовство. Пост директора занимает Константин Шевель, с 2024 года он - единственный учредитель компании.

Арбитражный суд Москвы Минсельхоз Ирина Торесен Норвегия Полярное сияние трейд Росрыболовство Константин Шевель
