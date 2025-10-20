Кремль заявил, что позиция Киева по урегулированию на Украине полна противоречий

Это не способствует поиску мирного решения конфликта, отметил Песков

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - В Кремле отмечают противоречивую позицию Киева по украинскому урегулированию, что мешает поиску мирного решения конфликта.

"Мы видим весьма противоречивые заявления, которые делаются, из Киева. Мы видим, что позиция киевского режима тоже полна противоречий. Все это не способствует процессу мирного урегулирования", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом он подчеркнул, что позиция Москвы по конфликту последовательна и хорошо известна.

"Мы продолжаем наше общение, в данном случае, с американцами по теме украинского урегулирования. Ведется серьезная работа, а дальше посмотрим. Все противоречия, которые мы наблюдаем в Киеве, не способствуют этому процессу, а, скорее, наоборот, затрудняют", - добавил Песков.