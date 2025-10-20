Поиск

Подготовка саммита РФ-США в Будапеште в полном объеме еще не началась

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Командная работа по подготовке надлежащих условий проведения саммита Россия-США в Будапеште пока не началась, она начнется в ближайшее время, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока еще в полном объеме не начата подготовка саммита. Конечно же, все выполняют те поручения, которые дали президенты, но такая полномасштабная "переговорка", командная работа для подготовки надлежащих условий для встречи в верхах пока еще не начата. Она будет начинаться только сейчас", - сказал Песков журналистам.

Говоря о Будапеште как месте проведения новой встречи президентов России и США, Песков отметил, в том числе, личные отношения обоих лидеров с премьером Венгрии Виктором Орбаном.

"С Орбаном достаточно теплые отношения у президента Трампа и весьма конструктивные отношения у президента Путина. Это, конечно, во многом способствовало тому пониманию, которое было выработано в ходе последнего телефонного разговора", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

Песков сообщил о контактах c США на экспертном уровне по вопросу о Tomahawk

Росздравнадзор отметил рост числа обращений об обеспечении лекарствами

Штрафы за нарушение подготовки к отопительному сезону составят до 200 тысяч рублей

В Крыму увеличили лимит на продажу топлива на АЗС до 30 литров на человека

Число отравившихся продукцией сетевого магазина в Бурятии выросло до 89 человек

Самолет AZAL выкатился за пределы ВПП после экстренной посадки в Пулково

Возвращающийся в Пулково Airbus A320 AZAL подал сигнал бедствия

Вылетевший в Баку пассажирский самолет возвращается Пулково из-за проблем с шасси

Что произошло за день: воскресенье, 19 октября

Арестованный в Баку исполнительный директор "Sputnik Азербайджан" освобожден

