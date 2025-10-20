Подготовка саммита РФ-США в Будапеште в полном объеме еще не началась

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Командная работа по подготовке надлежащих условий проведения саммита Россия-США в Будапеште пока не началась, она начнется в ближайшее время, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока еще в полном объеме не начата подготовка саммита. Конечно же, все выполняют те поручения, которые дали президенты, но такая полномасштабная "переговорка", командная работа для подготовки надлежащих условий для встречи в верхах пока еще не начата. Она будет начинаться только сейчас", - сказал Песков журналистам.

Говоря о Будапеште как месте проведения новой встречи президентов России и США, Песков отметил, в том числе, личные отношения обоих лидеров с премьером Венгрии Виктором Орбаном.

"С Орбаном достаточно теплые отношения у президента Трампа и весьма конструктивные отношения у президента Путина. Это, конечно, во многом способствовало тому пониманию, которое было выработано в ходе последнего телефонного разговора", - сказал пресс-секретарь президента РФ.