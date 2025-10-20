Поиск

Миллер увидел большие риски в надежде Европы на СПГ из США для замены поставок из РФ

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Действия Европы по замене источника газоснабжения с России на США несут к себе большие риски для поставок, заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер в интервью телеканалу "Россия 24".

"Говорят: мы пытаемся полностью заместить (российский газ - ИФ) сланцевым (из США - ИФ) газом, СПГ и так далее, но не получается. И очень большой вопрос, получится ли вообще. Когда мы видим не какие-то комплексные решения, а попытку одним единоразовым, простым решением закрыть проблему, нас это удивляет. На наш взгляд, это чрезвычайно большие риски", - предупредил он.

Миллер привел ссылку на "очень авторитетные прогнозы цен на нефть": "Если реальная цена Brent будет даже как-то приближаться к этим авторитетным прогнозам, то выяснится, что доходность производства сланцевого газа совсем не такая. И возникает вопрос, а кто тогда вообще этим будет заниматься, и кто его будет производить и откуда он тогда появится на рынке?"

"Мы - газовая компания, но мы следим очень внимательно за прогнозами цен на нефть и очень хорошо понимаем, что прогнозы, даже такие амбициозные, сбываются, и не так редко", - добавил он.

