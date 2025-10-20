Поиск

В МИД России сообщили о продвинутой стадии согласования разговора Лаврова и Рубио

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио
Фото: АР/ТАСС

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Телефонный разговор главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио находится на более продвинутой стадии согласования, чем очная встреча, сообщил журналистам замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

"Он приближается. Это вопрос, который, в отличие от очного контакта, в более продвинутой стадии согласования находится", - сказал Рябков.

По его словам, в повестке будущей встречи Лаврова и Рубио могут быть украинский вопрос, двусторонняя повестка и экономическая повестка.

"Конечно, тематика СВО и той линии, которую проводит западная группа в поддержку Украины, - что нас не может устроить, - в центре внимания. У нас много вопросов двусторонней повестки дня. Не исключаю и те вопросы, которые относятся к экономическому блоку, они тоже требуют внимания, - сказал Рябков. - Нам главное донести до американцев сейчас, что Анкоридж задал рамки, в которых нужно работать. Здесь нет у нас альтернативного пути: то, что сложилось и было сформулировано президентами, - вот на что мы должны опираться во всех дальнейших усилиях. А искусственно расширять повестку дня сейчас за счет каких-то сюжетов, которые важны, но при этом требуют времени, можно, но насколько это будет помогать по главному направлению в упомянутых мной областях, это вопрос".

На вопрос, где может пройти встреча глав внешнеполитических ведомств, он ответил: "Совершенно нет такого понимания. Это все в процессе рассмотрения находится".

Отвечая на вопрос, будут ли готовиться какие-то документы к встрече Лаврова и Рубио, Рябков сообщил, что контакты между Москвой и Вашингтоном по разным линиям не прерываются, возможность подготовки каких-либо документов к будущей встрече глав внешнеполитических ведомств России и США будет зависеть от ситуации.

"Зависит от ситуации. Дело в том, что контакты с американцами по разным линиям, они не прерываются, и формат бывает разный. Кое-что иногда кладется на бумагу, хотя может быть и не в форме каких-то нот, а в другой стилистике, в других жанрах", - сказал он.

После телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 16 октября помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что с контактов Лаврова и Рубио начнется подготовка саммита, который может пройти в Будапеште.

Марко Рубио США Сергей Рябков Украина МИД Сергей Лавров
