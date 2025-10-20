Поиск

Кириенко поддержал инициативу по изменению структуры филиалов фонда "Защитники Отечества"

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко поддержал инициативу, предусматривающую создание дополнительных отделений фонда "Защитники Отечества" в муниципалитетах трех пилотных регионов.

"Полностью поддерживаю инициативу по созданию в муниципалитетах трех пилотных регионов - Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Московской области - дополнительных отделений фонда "Защитники Отечества". Часть ветеранов проживают в отдаленных населенных пунктах, селах, малых городах", - сказал Кириенко в понедельник на заседании Наблюдательного совета фонда.

Кроме того, по словам Кириенко, правильно создать выездные офисы на базе филиалов в Краснодарском крае и республике Северная Осетия - Алания, чтобы сотрудники могли выезжать для работы с ветеранами СВО в республиках Абхазия и Южная Осетия. Эти решения позволят максимально приблизить социальных координаторов к ветеранам СВО и членам их семей.

Кириенко отметил, что ветераны СВО и их близкие отмечают эффективность работы фонда.

"Согласно проведенным "Народным фронтом" опросам, улучшилась ситуация с охватом ветеранов СВО социальными координаторами. В 2025 году доля таких ветеранов, которые сообщили, что за ними закреплен социальный координатор, увеличилась на 11 пунктов и достигла 87%. Около 80% опрошенных ветеранов оценивают работу координаторов стабильно высоко", - сказал Кириенко.

Ранее сообщалось, что статс-секретарь - замминистра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева предложила расширить помощь фонда на действующих военнослужащих с инвалидностью.

Государственный фонд "Защитники Отечества" создан по указу президента России Владимира Путина в апреле 2023 года. Основной его целью является персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей героев. Филиалы фонда работают во всех регионах России.

По словам Цивилевой, за 2,5 года фонд "Защитники Отечества" принял более 2 млн запросов на оказание помощи; 96% из них уже решены.

