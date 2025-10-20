Силы ПВО за три часа уничтожили 14 украинских БПЛА над регионами России

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Силами ПВО над тремя регионами России уничтожены 14 украинских БПЛА с 20 до 23 часов 20 октября, сообщили в Минобороны.

"20 октября с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: десять - над территорией Ростовской области, три - над территорией Воронежской области и один - над территорией Саратовской области", - говорится в сообщении.