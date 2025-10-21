Поиск

Госдума рассмотрит проект закона о призыве на военную службу в течение года

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник рассмотрит во втором чтении законопроект об изменении подхода к проведению призыва граждан РФ на военную службу, заявил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

"Рассмотрим законопроект, которым предлагается установить срок проведения призыва граждан на военную службу в течение всего года, а также определить сроки отправки граждан, призванных на военную службу, к местам ее прохождения с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря", - сказал Жуков журналистам.

Он отметил что ко второму чтению в проект закона внесена поправка, уточняющая, что данные нормы не касаются граждан, пребывающих в запасе.

Законопроектом (973851-8) предлагается установить, что призыв граждан на военную службу осуществляется в течение календарного года (с 1 января по 31 декабря) на основании указа президента РФ. При этом в течение всего календарного года будут проводиться медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседание призывной комиссии, а в уже установленные законодательством РФ сроки (с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря) будет осуществляться отправка граждан к местам прохождения военной службы.

В пояснительной записке отмечается, что в настоящее время призыв граждан на военную службу осуществляется два раза в год с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря При этом призыв граждан на военную службу включает явку на медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседание призывной комиссии, а также явку в указанные в повестке военного комиссариата время и место для отправки к месту прохождения военной службы и нахождение в военном комиссариате до начала военной службы.

В результате принятия предлагаемых законопроектом мер проведение медицинского освидетельствования, профессионального психологического отбора и заседаний призывных комиссий (в том числе с использованием государственной информационной системы "Единый реестр сведений о гражданах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, гражданах, состоящих на воинском учете, а также о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете") в течение всего календарного года позволит равномерно распределить нагрузку на призывные пункты и повысить качество призыва граждан на военную службу, говорится в пояснительной записке.

Проект закона также предусматривает, что повестки будут направляться призывникам без привязки к конкретному месяцу, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"Повестки люди будут получать в течение года", - сказал Картаполов.

Он отметил, что повестка - это просто приглашение в военный комиссариат, а в войска призывники "будут отправляться так же, как и всегда, то есть весной и осенью". Инициатива направлена на то, чтобы разгрузить военные комиссариаты, которые будут работать не три месяца в году в режиме "ошпаренной кошки", а нормально, плавно, в течение года, сказал Картаполов.

