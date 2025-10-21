Не менее четырех украинских БПЛА уничтожено над Воронежской областью

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Силами ПВО уничтожено не менее четырех украинских БПЛА, атаковавших Воронежскую область, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

"Дежурными силами ПВО в двух районах Воронежской области было обнаружено и уничтожено не менее четырех беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале губернатора.

По предварительным данным, пострадавших нет. При падении обломков промышленное сооружение получило незначительные повреждения.