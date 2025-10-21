Студента на Камчатке арестовали по делу об оправдании терроризма

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Следователи на Камчатке возбудили уголовное дело о публичном оправдании терроризма против 18-летнего местного жителя, сообщает во вторник Следственное управление СКР.

"Дело возбуждено по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием интернета)", - говорится в сообщении.

Уголовная ответственность по этой статье наступает с 16 лет. Санкция предусматривает до семи лет лишения свободы.

Молодой человек арестован и находится в СИЗО.

По месту жительства фигуранта прошел обыск, изъяты технические устройства, а также документы, имеющие значение для следствия.

Уголовное дело возбуждено и расследуется при оперативном сопровождении сотрудников ФСБ. В этом ведомстве уточнили, что студент одного из учебных заведений публиковал в мессенджере Telegram сообщения, в которых одобрял деятельность украинской националистической военизированной организации, признанной террористической и запрещенной на территории РФ.