Учения по отражению атак беспилотников провели в аэропорту Южно-Сахалинска

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Учения по перехвату и нейтрализации беспилотников провело АО "Аэровокзал Южно-Сахалинск" (оператор нового пассажирского терминала аэропорта Южно-Сахалинска), сообщает во вторник пресс-служба компании.

"На первом этапе учений персонал отточил навыки перехвата сигналов, которые посылает дрон. Их зафиксировали при помощи отечественного детектора "Булат". Используя его, сотрудники аэровокзала точно определили тип беспилотника, его марку и местонахождение. Информацию оперативно передали по рациям", - говорится в сообщении.

Затем специалисты с помощью противодронного ружья и сеткомета обезвредили беспилотник.

В такой последовательности аэровокзальный комплекс отработал действия по обезвреживанию как летательных аппаратов, так и наземных.

"Организуя эти учения, мы преследовали две цели: освоиться с новым оборудованием и проверить слаженность наших действий. Сотрудники по нескольку раз менялись ролями и отрабатывали разные этапы. Под конец занятий каждый четко понимал не только свои задачи, но и задачи напарника", - цитирует пресс-служба слова начальника службы транспортной безопасности АО "Аэровокзал Южно-Сахалинск" Валентина Лебедева.

В тактической тренировке участвовали сотрудники службы транспортной безопасности, группы быстрого реагирования, начальники смен и руководящий состав.

Следующие учения по перехвату и нейтрализации беспилотников аэропорт Южно-Сахалинска проведет в течение трех ближайших месяцев, к участию привлекут ведомства региона, сообщает пресс-служба.

Аэропорт Южно-Сахалинска имеет статус международного с 1990 года, допущен к приему и выпуску более 30 типов воздушных судов. Он является базовым для авиакомпании "Аврора". С аэропортом сотрудничают восемь перевозчиков, которые осуществляют рейсы в 12 городов России, в КНР (в Харбин и Пекин), а также в восемь населенных пунктов Сахалинской области.

Пассажиропоток аэропорта Южно-Сахалинска в 2024 году превысил 1,5 млн человек, что на 9% больше, чем в 2023 году. До пандемии из аэропорта Южно-Сахалинска выполнялись рейсы в шесть городов стран Азиатско-Тихоокеанского региона (включая чартерные туристические рейсы).

Новый пассажирский терминал в аэропорту Южно-Сахалинска пропускной способностью 5 млн человек в год был введен в эксплуатацию в августе 2023 года.

Южно-Сахалинск
