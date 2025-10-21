Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Хакасии

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 4,2 зафиксирован в ночь на вторник в Хакасии, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зарегистрированного в 20:13 по мск в понедельник (00:13 по местному времени во вторник) землетрясения находился в Бейском районе в 14 км к югу от Саяногорска.

ГУ МЧС России по региону в свою очередь сообщает, что пострадавших в результате землетрясения нет.

"Саяно-Шушенский гидроэнергокомплекс работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.