Склад горит на площади 12 тыс. кв. м в Астраханской области

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Пожар возник в складском помещении с пластиковыми трубами в Астраханской области, площадь возгорания составляет 12 тыс. кв. м, сообщает во вторник пресс-служба МЧС РФ.

"Сообщение о пожаре поступило по адресу: Наримановский район, п. Трусово, ул. Школьная- 7 корп. 1.1. Установлено, что возгорание произошло в складском помещении, где предварительно хранятся пластиковые трубы. Площадь пожара составляет 12 тыс. квадратных метров", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что быстрому распространению огня способствует высокая пожарная загрузка внутри здания.

Сведений о пострадавших пока не поступало.

К тушению пожара привлечены 80 человек и 28 единиц техники, в том числе пожарный поезд.