Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию незначительным изменением индекса IMOEX2

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже во вторник консолидируется при смешанной динамике цен blue chips, попытки роста на ожиданиях прогресса в урегулировании конфликта вокруг Украины нивелируются снижением нефти (фьючерс на Brent торгуется ниже $61 за баррель) и желанием части игроков зафиксировать прибыль. Индекс IMOEX2 за минуту торгов не претерпел существенных изменений.

К 07:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2744,51 пункта (-0,01%), лидируют в снижении акции Московского кредитного банка (-1%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 21 октября, составляет 81,3582 руб. (+37,48 копейки).

Тем временем после нейтрального старта торгов на рынке усилились распродажи бумаг, к 07:10 по Москве индекс IMOEX2 опустился до 2723,59 пункта (-0,8%), откат цен blue chips составил 0,2-1,6% во главе с бумагами МКБ (-1,5%), "Газпрома" (-1,6%), "Роснефти" (-1,2%).

Госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД РФ Сергей Лавров обсудили предстоящие контакты между Москвой и Вашингтоном для урегулирования конфликта на Украине, говорится в заявлении Госдепа США. Отмечается, что министры обсудили следующие шаги после телефонного разговора президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина, состоявшегося 16 октября.

Трамп заявил в понедельник, что Украина все еще может одержать верх в конфликте с РФ, однако он считает такой исход маловероятным. "Они все еще могут победить. Я не думаю, что они победят, но они могут. Я никогда не говорил, что они наверняка победят, я говорил, что они могли бы. Что угодно может случиться, война - очень странная вещь", - заявил он в ходе встречи с премьер-министром Австралии Энтони Албанизом в понедельник.

Так Трамп отреагировал на просьбу журналистки пояснить, почему в ходе Генассамблеи ООН он говорил, что Украина может выиграть в конфликте и вернуть территорию, однако позже стал менять взгляд на этот вопрос.

Ранее Financial Times со ссылкой на источники писала, что Трамп на недавней встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским убеждал его пойти на уступки для прекращения конфликта с РФ. В частности, президент США призывал Киев согласиться на передачу всего Донбасса России. Также в какой-то момент он отшвырнул карты зон боевых действий, пояснив, что ему надоело их рассматривать.

Также Трамп в понедельник предупредил о риске серьезных негативных последствий в случае, если не удастся урегулировать украинский конфликт. "Если мы добьемся соглашения - это прекрасно. А если нет, то очень много людей заплатят за это большую цену", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

При этом, отвечая на вопрос одного из журналистов, почему бы США "попросту не сделать так, чтобы Украина победила", Трамп ответил: "Вы вообще не понимаете, о чем говорите".

Сенат США отложит рассмотрение законопроекта о новых санкциях в отношении России до завершения запланированной встречи президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным, заявил лидер республиканцев в палате представителей Джон Тьюн.

Министр финансов США Скотт Бессент во время встреч с коллегами из Германии, Великобритании, Канады и ЕС настаивал на усилении экономического давления стран G7 на Россию, сообщает Минфин. Согласно релизу, опубликованному на сайте финансового ведомства, в ходе встречи с вице-канцлером и министром финансов Германии Ларсом Клингбайлем Бессент подчеркнул, что администрация США ожидает от Европы "активного усиления давления G7 на Россию".

Тем временем Венгрия не намерена блокировать 19-й пакет санкций ЕС против России, так как ей удалось убрать из него все пункты, с которыми она была не согласна, заявил в понедельник глава МИД страны Петер Сийярто. "У нас нет плана его блокировать. Мы добились исключения из него всех мер, которые бы шли вразрез с нашими национальными интересами", - приводит его слова издание Euractiv.

Вместе с тем Сийярто заявил, что политика введения санкций против РФ, по мнению Будапешта, провалилась, так как ограничительные меры не помогли завершить украинский конфликт.

При этом, как отмечается в сообщении, новый пакет санкций все еще ветирует Словакия. Издание отмечает, что, как ожидается, на саммите ЕС в четверг лидеры стран ЕС попытаются надавить на словацкого премьер-министра Роберта Фицо, чтобы он одобрил пакет.

Ранее в понедельник глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что главы МИД блока намереваются приступить к работе над 20-м пакетом санкций после того, как будет готов 19-й.

По словам аналитика ФГ "Финам" Дмитрия Лозового, накануне рынок акций РФ подрос в рамках продолжившегося ралли, вызванного положительными заявлениями президентов РФ и США о надежде на прогресс в урегулировании конфликта на Украине. Позитивный настрой поддерживают события, связанные с подготовкой встречи президентов. В понедельник состоялся телефонный звонок между главой МИД России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио, который был воспринят как сигнал для улучшения отношений между странами и поддержал надежды на скорую встречу лидеров. Однако сдерживающим фактором для роста остается слабая нефть.

С точки зрения теханализа на дневном графике индекс МосБиржи пробил нисходящий канал и сменил тренд. Удержание на достигнутых значениях подтверждает способность индекса к полноценному развороту. Ближайшим уровнем сопротивления является уровень 2800 пунктов, однако четыре дневных "зеленых свечи" подряд могут говорить, что данный уровень будет легко пробит в случае продолжения положительной новостной повестки, считает Лозовой.

В США в понедельник индексы акций выросли на 1,1-1,4%, при этом обновил максимум Nasdaq Composite (+1,4%, выше 22990 пунктов).

Трейдеры готовятся к напряженной неделе квартальной отчетности, включая публикацию финансовых показателей Tesla, Netflix, Procter & Gamble и Coca-Cola. Кроме того, в пятницу будет опубликован отложенный из-за шатдауна отчет об изменении потребительских цен в США в сентябре, сообщает Trading Economics.

Аналитики прогнозируют, что прибыли компаний из S&P 500 в среднем выросли в третьем квартале на 9,3%.

Оптимизм трейдеров также усилился после того, как экономический советник Белого дома Кевин Хассетт сообщил телеканалу CNBC, что приостановка работы правительства, вероятно, закончится на этой неделе.

Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин смогут прийти к справедливому торговому соглашению. Это ослабило опасения относительно эскалации напряженности в торговых отношениях между двумя странами.

В Азии во вторник также наблюдается позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,9%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,8%, южнокорейский Kospi - на 0,3%, китайский Shanghai Composite - на 1,2%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1,7%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут в пределах 0,1%).

На нефтяном рынке утром во вторник цены остаются под давлением продаж.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 7:01 МСК во вторник составила $60,83 за баррель (-0,3%), ноябрьская цена фьючерса на WTI - $57,31 за баррель (-0,4%).

Давление на рынок оказывают опасения избытка предложения в связи с ослаблением глобальной экономической активности (ВВП Китая в третьем квартале замедлил рост). Инвесторы также продолжают следить за новостями, касающимися попыток Трампа урегулировать российско-украинский конфликт.

Тем временем США продолжают оказывать давление на покупателей российской нефти. На выходных глава Белого дома пообещал сохранить "огромные" пошлины для Индии, если она не откажется от поставок нефти из РФ.