Тему ДСНВ в недавних разговорах Путина и Трампа, Лаврова и Рубио не затрагивали

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Тема Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) не затрагивалась в ходе недавних телефонных контактов на высшем и высоком уровне между Россией и США, сообщил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Пока не было", - сказал он журналистам в Москве, отвечая на вопрос, была ли обратная связь по теме ДСНВ в ходе недавних контактов президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио.