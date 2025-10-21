ФСБ сообщила о задержании подозреваемого в передаче Украине данных о ПВО Подмосковья

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании в Москве россиянина, подозреваемого в передаче Украине сведений о дислокации средств ПВО и иных объектов Минобороны РФ на территории Московской области и Краснодарского края.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Москве задержан гражданин России, 1999 г.р., подозреваемый в совершении государственной измены", - сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным спецслужбы, задержанный в 2019-2020 гг. выезжал на территорию Украины.

"После начала специальной военной операции фигурант осуществил сбор и передачу посредством мессенджера Telegram сведений о дислокации средств ПВО и иных объектов Министерства обороны РФ на территории Московской области и Краснодарского края, а также предоставлял украинским кураторам координаты местности для наведения ракет и беспилотных летательных аппаратов", - заявили в ЦОС.

Следственным отделом УФСБ России по Москве и Московской области возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 275 УК РФ (госизмена), санкции по которой предусматривают вплоть до пожизненного лишения свободы. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу.