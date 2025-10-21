Вылет пяти рейсов задержали в аэропорту Сочи из-за вводившихся ночью ограничений

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Вылет пяти рейсов задерживается в международном аэропорту Сочи в связи с ограничениями, которые вводились в ночь на вторник для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщается в телеграмм-канале аэропорта.

"Аэропорт Сочи работает в штатном режиме. По данным на 9:00 по московскому времены задержаны вылеты (более двух часов) пяти рейсов. В течение сегодняшнего дня авиакомпании должны стабилизировать свое расписание", - говорится в сообщении.

Согласно онлайн-табло аэропорта, на вылет задерживаются рейсы авиакомпаний "Икар" (ЕО-435) в Орск, "Уральские авиалинии" (U6-280) в Москву и Анталью (U6-3505) , "Ютэйр" (UT-250) в Москву, "Аэрофлот" (SU-1135) в Москву.

Как сообщалось, минувшей ночью в нескольких аэропортах юга России, в том числе в Сочи, вводились ограничения на обслуживание рейсов. Утром вторника они были сняты.

Международный аэропорт Сочи вместе с аэропортами Краснодара и Анапы входит в группу "Аэродинамика". В весенне-летнем расписании полетов (с 31 марта 2025 года по конец октября) из Сочи выполняются перелеты по 57 внутренним и 28 международным направлениям.

По итогам 2024 года аэропорт снизил пассажиропоток на 1,3% к уровню предыдущего года - до 13,7 млн человек.