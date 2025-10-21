Минпромторг рассчитывает на выполнение плана по промышленному экспорту в 2025 году

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Минпромторг рассчитывает выполнить плановые показатели по объему промышленного экспорта на этот год в $111 млрд с учетом положительной динамики поставок за рубеж продукции машиностроения, металлургии и отрасли минеральных удобрений.

Об этом заявил глава ведомства Антон Алиханов на совместном заседании комиссий Госсовета по направлениям "Международная кооперация и экспорт" и "Промышленность".

По данным Минпромторга, в январе-июле промышленный экспорт из России вырос на 20% в годовом измерении, в том числе в сегменте машиностроения рост составил 35%, в металлургии - 13%, в отрасли минеральных удобрений - 36%.

"Однако, конечно, это не значит, что для нас все двери перед нами открыты. Есть ряд проблем с логистическими барьерами, которые требуют решения. Определенные сложности, конечно, связаны с дорогими кредитами, поэтому экспортеры нуждаются в льготном финансировании, особенно это касается масштабных проектов", - сказал Алиханов.

Министр добавил, что "на внешних рынках идет достаточно жесткая конкурентная борьба, ценовой демпинг". "Мы видим это на наших традиционных экспортных рынках, в том числе в Средней Азии, где мы все активнее начинаем сталкиваться с конкурирующим экспортом из других стран, в том числе дружественных. Это требует от нас грамотной как, с одной стороны, дипломатической работы, так и, конечно, и экономических различных инструментов, которые будут позволять нам удерживать и развивать позиции на традиционных рынках и выходить на новые", - заявил он.

Дополнительные меры поддержки экспортеров, по его словам, будут предметом обсуждения на заседании Госсовета.

На конец 2024 года замглавы Минпромторга Роман Чекушов оценивал объем промышленного экспорта из России в $89 млрд против $86 млрд в 2023 году. При этом он отмечал, что с 2025 года государство поменяет методику расчета показателя за счет перехода на расчет экспорта в номинальных ценах, указанных в таможенной статистике, без пересчета на сопоставимые цены 2020 года.

В феврале Минпромторг публиковал прогнозы по объему несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ): в 2025 году он ожидается на уровне $149,24 млрд, в 2026 году - $155,25 млрд, в 2027 году - $168,65 млрд, в 2028 году - $195,30 млрд, в 2029 году - $219,22 млрд, в 2030 году - $248,1 млрд. Такие показатели зафиксированы в обновленном нацпроекте "Международная кооперация и экспорт".

По итогам 2024 года размер ННЭ министерство не публиковало, исходя из оценок промэкспорта ($89 млрд) и поставок по линии АПК ($38 млрд), объем неэнергетического несырьевого экспорта в прошлом году был примерно на уровне $127 млрд.

Как сообщалось, ННЭ из России в 2023 году сократился до $146,3 млрд с $190,4 млрд в 2022 году. Исторический рекорд по объему несырьевого неэнергетического экспорта был достигнут Россией в 2021 году, когда показатель составил $194,2 млрд.