Госдума приняла закон о корректировке федерального бюджета на 2025 год

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором и в третьем чтении закон о корректировке федерального бюджета на 2025 год. Документ уточняет параметры доходов, расходов и дефицита бюджета с учетом текущей макроэкономической ситуации, исполнения бюджета за январь-август 2025 года.

Законопроект (№1026191-8) в сентябре внесло в парламент правительство.

Доходы федерального бюджета составят 36,56 трлн руб., расходы - 42,82 трлн руб., дефицит - 5,74 трлн руб. (2,6% ВВП). По сравнению с действующим законом доходы увеличены на 376 млрд руб., расходы вырастут на 2,64 трлн руб., дефицит - на 1,94 трлн руб.

Нефтегазовые доходы федерального бюджета в 2025 г. ожидаются в сумме 8,7 трлн руб., что на 336,48 млрд руб. больше ранее прогнозируемого значения. Ненефтегазовые доходы федерального бюджета оцениваются в объеме 27,91 трлн руб., что на 2,28 трлн руб. меньше ранее прогнозируемого значения.

В пояснительных материалах отмечается, что корректировка вызвана изменением прогноза социально-экономического развития: рост ВВП ожидается на уровне 1% против прежних 2,5%, инфляция - 6,8% против ожидавшихся 7,6%, курс - 86,1 руб./$1 против планировавшегося 94,3 руб./$1, цена на российскую нефть - $58 за баррель (ранее - $56).

"Основу поддержки роста промышленности несут обрабатывающие отрасли. Одним из рисков для роста промышленности продолжает оставаться кадровый дефицит, компенсировать который может только кардинальное повышение производительности труда в рамках реализуемых мер по обеспечению технологического суверенитета", - говорится в заключении комитета по бюджету и налогам на документ.

Счетная палата указывает, что ожидание замедления инфляции представляется реалистичным при отсутствии внешних шоков, но предупреждает о рисках недопоступления налога на прибыль и НДС, а также доходов от реализации конфискованных активов. Ведомство также отмечает резервы дополнительных поступлений доходов в виде дивидендов на акции, принадлежащие РФ, в объеме 81,3 млрд руб.

Комитет по бюджету и налогам подчеркивает, что доля нефтегазовых доходов в структуре бюджета снижается с 30,3% в 2024 г. до 23,3% в 2025 г., что свидетельствует об уменьшении зависимости государственных финансов от внешней конъюнктуры.

Финансирование дефицита бюджета предлагается за счет увеличения внутренних заимствований на 2,2 трлн руб. без использования средств ФНБ. По расчетам правительства, ликвидная часть ФНБ к концу 2025 г. составит 4,4 трлн руб. из 13,6 трлн руб. совокупного объема фонда.

Расходная часть бюджета уточняется в связи с необходимостью исполнения поручений президента и правительства. В частности, предусмотрено: 234,9 млрд руб. на льготные ипотечные программы ("Семейная", "IT-ипотека", "Дальневосточная" и др.); 29,6 млрд руб. - на докапитализацию банка ПСБ; 18,8 млрд руб. - на дорожное строительство.

Правительству РФ предоставляется право принимать решения о выделении бюджетных ассигнований на 2025 год в объеме 1 млрд 391,1 млн руб. на обеспечение сбалансированности финансирования отдельных мероприятий в сфере ТЭК и финансовое обеспечение реализации отдельных мероприятий на территории Северо-Кавказского федерального округа и в объеме 212,2 млн руб. на обеспечение сбалансированности финансирования отдельных мероприятий в сфере топливно-энергетического комплекса на территории Дальневосточного федерального округа.